Повінь у Німеччині: SpaceX надала безкоштовний доступ до супутникового інтернету Starlink постраждалим районам

Компанія Ілона Маска SpaceX надала постраждалим від повені районам на заході Німеччини безкоштовний доступ до супутникового інтернету Starlink.

Устаткування Starlink встановили в районах землі Рейнланд-Пфальц, яка найбільше постраждала від води. Управління з нагляду і обслуговування повідомило про розгортання 12 систем Starlink. Найближчим часом встановлять ще 23 системи.

Starlink тимчасово замінить більше 500 обʼєктів для звʼязку, які вийшли з ладу.

Як передає T-online, постраждалим районам допомагають і автовиробники. Opel дозволив безкоштовну оренду автомобілів на три тижні, Ford передав рятувальним службам фургони та вантажівки, Volkswagen пожертвував 1 мільйон євро, а Tesla зробила безкоштовною зарядку електромобілів на станціях Supercharger.