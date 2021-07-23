Наводнение в Германии: SpaceX предоставила бесплатный доступ к спутниковому интернету Starlink пострадавшим районам

Компания Илона Маска SpaceX предоставила пострадавшим от наводнения районам на западе Германии бесплатный доступ к спутниковому интернету Starlink.

Оборудование Starlink установили в районах земли Рейнланд-Пфальц, которая больше всего пострадала от воды. Управление по надзору и обслуживанию сообщило о разворачивании 12 систем Starlink. В ближайшее время установят еще 23 системы.

Starlink временно заменит более 500 объектов для сотовой связи, которые вышли из строя.

Как передает T-online, пострадавшим районам помогают и автопроизводители. Opel разрешил бесплатную аренду автомобилей на три недели, Ford передал спасательным службам фургоны и грузовики, Volkswagen пожертвовал 1 миллион евро, а Tesla сделала бесплатной зарядку электромобилей на станциях Supercharger.