Компания Илона Маска до сентября хочет покрыть весь мир спутниковым интернетом Starlink

«Мы успешно развернули около 1 800 спутников, и как только все эти спутники достигнут своей рабочей орбиты, у нас будет непрерывный глобальный охват, это должно произойти уже в сентябре. Но у нас еще впереди регулятивная работа, чтобы войти в каждую страну и получить разрешение на предоставление телекоммуникационных услуг», — заявила Шотвелл.

В сентябре американская компания Илона Маска SpaceX планирует полностью обеспечить планету глобальным интернет-покрытием с помощью мини-спутников Starlink. Но потом компании нужно будет получить разрешения регуляторов.

Starlink планирует развернуть 12 тысяч спутников стоимостью примерно $10 миллиардов. Сейчас она предлагает бета-услуги в 11 странах. В мае Маск заявил, что спутниковая сеть уже получила более 500 тысяч предварительных заказов на свои услуги и не ожидает никаких технических проблем с удовлетворением спроса.

Что такое Starlink?

Проект SpaceX, который начался еще в 2015 году. По замыслу Маска, на орбиту Земли выведут 12 тысяч спутников для создания дешевого и высокопроизводительного спутникового интернет-канала связи и технических передатчиков для приема и передачи сигнала с Земли и орбиты.

Каждый спутник будет покрывать круг площадью более 2 тысяч квадратных километров. Как заверяет SpaceX, скорость передачи данных по такому каналу будет достигать 1 Гб/с. Маск планирует выручить в 2025 году от этого проекта более $30 миллиардов.