Компанія Ілона Маска до вересня хоче покрити весь світ супутниковим інтернетом Starlink

У вересні американська компанія Ілона Маска SpaceX планує повністю забезпечити планету глобальним інтернет-покриттям за допомогою мінісупутників Starlink. Але потім компанії потрібно буде отримати дозволи регуляторів.

Про це заявила президентка компанії SpaceX Гвен Шотвелл, передає Reuters.

«Ми успішно розгорнули близько 1 800 супутників, і як тільки всі ці супутники досягнуть своєї робочої орбіти, у нас буде безперервне глобальне охоплення. Це повинно статися у вересні. Але у нас ще попереду регулятивна робота, щоб увійти в кожну країну й отримати дозвіл на надання телекомунікаційних послуг», — заявила Шотвелл.