Україна заперечила, що США консультувались з нею щодо угоди із Німеччиною про «Північний потік — 2»

Українська сторона не долучалася до переговорів і узгодження пакета домовленостей США і Німеччини щодо проєкту газопроводу «Північний потік — 2». Перед цим у Держдепі заявляли зворотнє.

Про це речник Міністерства закордонних справ України Олег Ніколенко заявив у коментарі агентству Інтерфакс у четвер, 22 липня.

«Українська сторона не долучалася до переговорів і узгодження пакета домовленостей США та Німеччини. Водночас ми продовжуємо діалог з усіма нашими партнерами щодо шляхів зменшення ключових енергетичних загроз з боку РФ і посилення енергетичної стійкості України та Центральної Європи загалом», — заявив Ніколенко.