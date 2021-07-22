Украина отрицает, что США консультировались с ней по соглашению с Германией о «Северном потоке — 2»

Украинская сторона не присоединялась к переговорам и согласованию пакета договоренностей США и Германии по проекту газопровода «Северный поток — 2». Перед этим в Госдепе заявляли обратное.
Об этом пресс-секретарь Министерства иностранных дел Украины Олег Николенко заявил в комментарии агентству Интерфакс в четверг, 22 июля.
«Украинская сторона не приобщалась к переговорам и согласованию пакета договоренностей США и Германии. В то же время, мы продолжаем диалог со всеми нашими партнерами в видении путей уменьшения ключевых энергетических угроз со стороны РФ и усиления энергетической устойчивости Украины и Центральной Европы в целом», — заявил Николенко.
Он отметил, что США и Германия должны ответственно отнестись к нейтрализации угроз «Северного потока-2». Спикер МИД добавил, что единственным «выгодоприобретателем» кризиса в нашем регионе является Россия.
Ранее, 21 июля, в Государственном департаменте США заместитель госсекретаря Виктория Нуланд заявила, что перед подписанием соглашения с Германией по газопроводу США взаимодействовали с Украиной и внесли ее идеи к этому заявлению.
«Мы поделились деталями и идеями, включая текст самого заявления, что оно остается дискуссионным и деликатным», — заявила тогда Нуланд.
- 21 июля стало известно, что США достигли договоренности с Германией о «Северном потоке — 2». Предполагается, что Берлин будет добиваться от России продолжения транзита газа через Украину на 10 лет. Также в Германии обязались принимать меры в случае, если Россия начнет использовать газ как способ давления на Украину. Отдельным пунктом также указана масштабная финансовая помощь Украине для модернизации украинской ГТС.
- Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба и глава польского МИД Збигнев Рау выступили с совместным заявлением, в котором заявили, что будут вместе работать над противодействием запуска российского газопровода «Северный поток — 2». В заявлении сказано, что решение о строительстве трубы создало политический кризис, кризис в сфере безопасности и кризис доверия в Европе. Это несет в себе дополнительные политические, военные и энергетические угрозы для Украины и Центральной Европы.
- Президент США Джо Байден заявил, что на завершающем этапе реализации проекта «Северный поток — 2» уже нет возможности остановить его строительство. В то же время Ангела Меркель отметила, что эти договоренности не решают всех проблем, но помогают всем сторонам.