Украина отрицает, что США консультировались с ней по соглашению с Германией о «Северном потоке — 2»

Украинская сторона не присоединялась к переговорам и согласованию пакета договоренностей США и Германии по проекту газопровода «Северный поток — 2». Перед этим в Госдепе заявляли обратное.

Об этом пресс-секретарь Министерства иностранных дел Украины Олег Николенко заявил в комментарии агентству Интерфакс в четверг, 22 июля.

«Украинская сторона не приобщалась к переговорам и согласованию пакета договоренностей США и Германии. В то же время, мы продолжаем диалог со всеми нашими партнерами в видении путей уменьшения ключевых энергетических угроз со стороны РФ и усиления энергетической устойчивости Украины и Центральной Европы в целом», — заявил Николенко.