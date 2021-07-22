Суд зобов’язав ДБР порушити справу через можливу держзраду Зеленського у справі «вагнерівців»

Шевченківський районний суд зобов’язав Державне бюро розслідувань порушити справу через можливу державну зраду президента Володимира Зеленського та його оточення.
Про це пише «Суспільне».
Заяву щодо вчинення злочину подала група осіб, серед яких є і колишній нардеп Андрій Тетерук. Вони вважали, що президент та його оточення вчинили державну зраду через можливий зрив спецоперації із затримання найманців «ПВК Вагнера».
Але правоохоронці не відкрили справу за цією заявою та не почали досудове розслідування. Через це заявники звернулися до суду.
«Суддя ухвалив рішення зобовʼязати ДБР вчинити так, як передбачає українське законодавство, а отже: нашу заяву про вчинення кримінального правопорушення за статтею 112 «державна зрада» зареєструвати і внести в Єдиний реєстр досудових розслідувань», — розповів Тетерук.
- 29 липня 2020 року в Мінську затримали 33 бойовики російської «ПВК Вагнера», 13 з яких точно воювали проти України на боці «ДНР» і «ЛНР». Україна запросила екстрадицію бойовиків, проте Білорусь передала «вагнерівців» Росії. Згодом «Комсомольська правда» повідомила, що арешт бойовиків у Білорусі був українською спецоперацією.
- Потім про «операцію українських спецслужб» почали писати українські журналісти. Головний редактор видання «Цензор.нет» Юрій Бутусов написав, що СБУ і ГУР Міноборони виманювали бойовиків в Україну, але голова ОП Андрій Єрмак запропонував перенести фінальний етап операції, і вона провалилася — бойовиків заарештували в Білорусі. Схожу інформацію опублікували журналістка Яніна Соколова, видання «Українська правда» і «Дзеркало тижня».
- Після цих публікацій голова ОП Андрій Єрмак заявив, що «історія вигадана від початку до кінця». Президент України, СБУ і Служба зовнішньої розвідки також стверджували, що жодної операції не готували, а медіа поширюють російську дезінформацію. Натомість ексглава Офісу президента Андрій Богдан підтвердив підготовку спецоперації, наступного дня його викликали на допит до ДБР. Пʼятий президент Порошенко заявляв, що особисто санкціонував спецоперацію у 2018 році.
- Для розслідування можливого «зриву» спецоперації із затримання найманців «ПВК Вагнера» у Верховній Раді намагалися створити тимчасову слідчу комісію (ТСК), проте 19 травня нардепи провалили голосування. Але нардепи відразу ухвалили рішення про створення іншої ТСК, яку ініціювали представники фракції «Слуга народу». Вона розслідуватиме «протиправні дії українських посадовців», які становили загрозу для нацбезпеки України.