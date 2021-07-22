Суд обязал ГБР возбудить дело из-за возможной госизмены Зеленского по делу «вагнеровцев»

Шевченковский районный суд обязал Государственное бюро расследований возбудить дело из-за возможной государственной измены президента Владимира Зеленского и его окружения.
Об этом пишет «Суспільне».
Заявление о совершении преступления подала группа лиц, среди которых есть и бывший нардеп Андрей Тетерук. Они считали, что президент и его окружение совершили государственную измену из-за возможного срыва спецоперации по задержанию наемников «ЧВК Вагнера».
Но правоохранители не открыли дело по этому заявлению и не начали досудебное расследование. Поэтому заявители обратились в суд.
«Судья принял решение обязать ГБР поступить так, как предполагает украинское законодательство, а следовательно: наше заявление о совершении уголовного преступления по статье 112 «государственная измена» зарегистрировать и внести в Единый реестр досудебных расследований», — рассказал Тетерук.
- 29 июля 2020 года в Минске задержали 33 боевика российской «ЧВК Вагнера», 13 из которых точно воевали против Украины на стороне «ДНР» и «ЛНР». Украина запросила экстрадицию боевиков, однако Беларусь передала «вагнеровцев» России. Впоследствии «Комсомольская правда» сообщила, что арест боевиков в Беларуси был украинской спецоперацией.
- Об «операции украинских спецслужб» начали писать украинские журналисты. Главный редактор издания «Цензор.нет» Юрий Бутусов написал, что СБУ и ГУР Минобороны выманивали боевиков в Украину, но глава ОП Андрей Ермак предложил перенести финальный этап операции, и она провалилась — боевиков арестовали в Беларуси. Похожую информацию опубликовали журналистка Янина Соколова, издание «Украинская правда» и «Зеркало недели».
- После этих публикации глава ОП Андрей Ермак заявил, что «история выдумана от начала и до конца». Президент Украины, СБУ и Служба внешней разведки также утверждали, что никакую операцию не готовили, а медиа распространяют российскую дезинформацию. Однако экс-глава Офиса президента Андрей Богдан подтвердил подготовку спецоперации, на следующий день его вызвали на допрос в ГБР. Пятый президент Порошенко заявлял, что лично санкционировал спецоперацию в 2018 году.
- Для расследования возможного «срыва» спецоперации по задержанию наемников «ЧВК Вагнера» в Верховной Раде пытались создать временную следственную комиссию (ВСК), но 19 мая нардепы провалили голосование. Однако нардепы сразу приняли решение о создании другой ВСК, которую инициировали представители фракции «Слуга народа». Она будет расследовать «противоправные действия украинских чиновников», которые представляли угрозу нацбезопасности Украины.