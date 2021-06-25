«Явка с повинной». «Евросолидарность» обвинила Зеленского в госизмене из-за интервью о «вагнеровцах»

В партии «Европейская солидарность», лидером которой является пятый президент Петр Порошенко, обвинили Владимира Зеленского в государственной измене за якобы «сдачу россиянам спецоперации по задержанию военных преступников из банды Вагнера».

Об этом говорится в заявлении политсилы, которое появилось после интервью действующего президента в программе «VIP с Натальей Мосейчук» на телеканале «1+1».

«Вы фактически выступили с явкой с повинной. Cам позвонил шестерке Путина Лукашенко и все рассказал. В интервью вы много говорили о государственной измене — и в этом гениальном расследовании вышли сами на себя», — заявили в «ЕС», комментируя рассказ Зеленского о спецоперации по задержанию «вагнеровцев».