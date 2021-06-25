«Явка с повинной». «Евросолидарность» обвинила Зеленского в госизмене из-за интервью о «вагнеровцах»

В партии «Европейская солидарность», лидером которой является пятый президент Петр Порошенко, обвинили Владимира Зеленского в государственной измене за якобы «сдачу россиянам спецоперации по задержанию военных преступников из банды Вагнера».
Об этом говорится в заявлении политсилы, которое появилось после интервью действующего президента в программе «VIP с Натальей Мосейчук» на телеканале «1+1».
«Вы фактически выступили с явкой с повинной. Cам позвонил шестерке Путина Лукашенко и все рассказал. В интервью вы много говорили о государственной измене — и в этом гениальном расследовании вышли сами на себя», — заявили в «ЕС», комментируя рассказ Зеленского о спецоперации по задержанию «вагнеровцев».
Отметим, заявление политсилы называется «Как Путин х**ло, так Зеленский брехло», в тексте президента Украины также называют «юристом-недоучкой».
«На циничной лжи шел на президентство. На такой же лжи пытается удерживаться у власти. И во время избирательной кампании, и теперь главным его медийным инструментом остается канал Коломойского-Медведчука, который владельцы сдали в аренду Офису президента», — добавили в политсиле.
К тому же Зеленского обвиняют в разрушении международной коалиции в поддержку Украины, занижении реальной статистики заболеваемости коронавирусом и высокой смертности в стране, разграблении «антиковидного фонда», «великому крадівництві».
Кроме этого, президента обвинили в «хамских выпадах в адрес лидера оппозиции и пятого президента», а также в распространении российского нарратива про «война потому, что на ней Порошенко зарабатывает».
- 29 июля 2020 года в Минске задержали 33 боевиков российской «ЧВК Вагнера», 13 из которых точно воевали против Украины на стороне «ДНР» и «ЛНР». Украина запросила экстрадицию боевиков, однако Беларусь передала «вагнеровцев» России. Впоследствии «Комсомольская правда» сообщила, что арест боевиков в Беларуси был украинской спецоперацией.
- Об «операции украинских спецслужб» начали писать украинские журналисты. Главный редактор издания «Цензор.нет» Юрий Бутусов написал, что СБУ и ГУР Минобороны выманивали боевиков в Украину, но глава ОП Андрей Ермак предложил перенести финальный этап операции, и она провалилась — боевиков арестовали в Беларуси. Похожую информацию опубликовали журналистка Янина Соколова, издание «Украинская правда» и «Зеркало недели».
- После этих публикации глава ОП Андрей Ермак заявил, что «история выдумана от начала и до конца», президент Украины, СБУ и Служба внешней разведки также утверждали, что никакую операцию не готовили, а медиа распространяют российскую дезинформацию. Однако экс-глава Офиса президента Андрей Богдан подтвердил подготовку спецоперации, на следующий день его вызвали на допрос в ГБР. Пятый президент Порошенко также заявлял, что лично санкционировал спецоперацию в 2018 году.
- Для расследования возможного «срыва» спецоперации по задержанию наемников «ЧВК Вагнера» в Верховной Раде пытались создать временную следственную комиссию (ВСК), однако 19 мая нардепы провалили голосование.
- В международной группе расследователей Bellingcat начали снимать фильм о провале «вагнеровской» спецоперации. Там заверили, что имеют доказательства ее существования. Расследование планируют опубликовать двумя частями — это будут интервью и фактаж. Точная дата обнародования результатов расследования неизвестна, в СМИ появлялись даты 15 марта, «5 апреля, плюс-минус несколько дней» и другие. Расследователь из Bellingcat Христо Грозев предполагал, что первая часть будет опубликована в феврале, а сам фильм — осенью.