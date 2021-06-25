«Явка з повинною». «Євросолідарність» звинуватила Зеленського в держзраді через інтерв’ю про «вагнерівців»

У партії «Європейська солідарність», лідером якої є п’ятий президент Петро Порошенко, звинуватили Володимира Зеленського у державній зраді через нібито «здачу росіянам спецоперації із затримання військових злочинців із банди Вагнера».

Про це йдеться у заяві політсили, яка з’явилася після інтерв’ю чинного президента в програмі «VIP з Наталією Мосейчук» на телеканалі «1+1».

«Ви фактично виступили із явкою з повинною. Cам зателефонував шістці Путіна Лукашенку і все розповів. В інтерв’ю ви багато говорили про державну зраду — і у цьому геніальному розслідуванні вийшли самі на себе», — заявили в «ЄС», коментуючи розповідь Зеленського про спецоперацію із затримання «вагнерівців».