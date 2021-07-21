Представник Зеленського у Конституційному суді: Тупицький не повернеться на посаду голови КСУ

Колишній голова Конституційного суду Олександр Тупицький не зможе повернутися на посаду, попри всі його намагання.
Про це в програмі «Перші особи» на «24 каналі» заявив представник президента у КСУ Федір Веніславський.
«Я переконаний, що Тупицький до Конституційного суду точно не повернеться, попри будь-які сценарії, рішення Великої палати Верховного суду», — наголосив він.
За словами Веніславського, є «юридично стовідсоткові» важелі впливу з боку президента України, як не допустити Тупицького до виконання функцій судді Конституційного суду.
Також представник президента в КСУ зазначив, що щодо Тупицького відкрито низку кримінальних проваджень.
«Я думаю, стовідсотково там кілька вироків має бути. За моїми заявами ДБР розслідує справи щодо пана Тупицького, було оголошено підозру про злочин щодо несанкціонованого втручання в електронні телекомунікаційні системи, щодо цікавого розподілу справ, щодо неправомірності отримання заробітної плати і користування службовим автомобілем», — додав він.
- 27 березня 2021 року Зеленський скасував указ Януковича про призначення Тупицького суддею Конституційного суду. Зеленський мотивував своє рішення тим, що «окремі судді Конституційного суду України, призначені Віктором Януковичем, продовжуючи виконувати свої повноваження, створюють загрозу державній незалежності та національній безпеці України».
- Перед цим, 29 грудня 2020 року, Зеленський своїм указом відсторонив Тупицького на два місяці, а 28 лютого — ще на місяць. У КСУ назвали указ президента юридично нікчемним, а Тупицький його оскаржив.
- 14 липня Касаційний адміністративний суд у складі Верховного суду визнав незаконним і скасував указ президента про скасування указу про призначення Тупицького суддею КСУ.
- В Офісі президента заявили, що Верховний суд намагається захистити корупційну систему, а Державне бюро розслідувань відкрило кримінальне провадження через рішення на користь Тупицького.