У Зеленського відновлення Тупицького суддею КС назвали спробою зірвати судову реформу

В Офісі президента Володимира Зеленського рішення Касаційного адмінсуду щодо екссудді Конституційного суду Олександра Турецького назвали «неприємним» і таким, яке покликане «зірвати судову реформу» в країні.

Спікер Зеленського Сергій Никифоров заявив, що суд своїм рішенням хоче повернути Тупицького до «стерна» КС, щоб залишити працюючими «старі схеми».

«Ми вважаємо, що це рішення не на користь пана Тупицького, а скоріше на користь старих порядків у судовій системі України [...]. Представники [судової системи] відчувають [реформи] і опираються їм... Ми хочемо нагадати, що сьогодні запит на справедливість і верховенство права — один з ключових», — сказав Никифоров, додавши, що президент оскаржить рішення суду.