У Зеленського відновлення Тупицького суддею КС назвали спробою зірвати судову реформу

В Офісі президента Володимира Зеленського рішення Касаційного адмінсуду щодо екссудді Конституційного суду Олександра Турецького назвали «неприємним» і таким, яке покликане «зірвати судову реформу» в країні.
Спікер Зеленського Сергій Никифоров заявив, що суд своїм рішенням хоче повернути Тупицького до «стерна» КС, щоб залишити працюючими «старі схеми».
«Ми вважаємо, що це рішення не на користь пана Тупицького, а скоріше на користь старих порядків у судовій системі України [...]. Представники [судової системи] відчувають [реформи] і опираються їм... Ми хочемо нагадати, що сьогодні запит на справедливість і верховенство права — один з ключових», — сказав Никифоров, додавши, що президент оскаржить рішення суду.
- 27 березня 2021 року Зеленський скасував указ Януковича про призначення Тупицького суддею Конституційного суду. Зеленський мотивував своє рішення тим, що «окремі судді Конституційного суду України, призначені Віктором Януковичем, продовжуючи виконувати свої повноваження, створюють загрозу державній незалежності та національній безпеці України».
- Перед цим, 29 грудня 2020 року,Зеленський своїм указом відсторонив Тупицького на два місяці, а 28 лютого — ще на місяць. У КСУ назвали указ президента юридично нікчемним, а Тупицький його оскаржив.
- 14 липня Касаційний адміністративний суд у складі Верховного суду визнав незаконним і скасував указ президента про скасування указу про призначення Тупицького суддею КСУ.