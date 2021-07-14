У Зеленского восстановление Тупицкого судьей КС назвали попыткой сорвать судебную реформу

В Офисе президента Владимира Зеленского решение Кассационного админсуда по отстраненному судье Конституционного суда Александру Турецкому назвали «неприятным» и таким, которое призвано «сорвать судебную реформу» в стране.

Спикер Зеленского Сергей Никифоров заявил, что суд своим решением хочет вернуть Тупицкого к «рулю» КС, чтобы оставить работающими «старые схемы».

«Мы считаем, что это решение не в пользу господина Тупицкого, а скорее в пользу старых порядков в судебной системе Украины [...]. Представители [судебной системы] ощущают [реформы] и опираются им... Мы хотим напомнить, что сегодня запрос на справедливость и верховенство права — один из ключевых», — сказал Никифоров, добавив, что президент обжалует решение суда.