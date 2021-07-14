У Зеленского восстановление Тупицкого судьей КС назвали попыткой сорвать судебную реформу

В Офисе президента Владимира Зеленского решение Кассационного админсуда по отстраненному судье Конституционного суда Александру Турецкому назвали «неприятным» и таким, которое призвано «сорвать судебную реформу» в стране.
Спикер Зеленского Сергей Никифоров заявил, что суд своим решением хочет вернуть Тупицкого к «рулю» КС, чтобы оставить работающими «старые схемы».
«Мы считаем, что это решение не в пользу господина Тупицкого, а скорее в пользу старых порядков в судебной системе Украины [...]. Представители [судебной системы] ощущают [реформы] и опираются им... Мы хотим напомнить, что сегодня запрос на справедливость и верховенство права — один из ключевых», — сказал Никифоров, добавив, что президент обжалует решение суда.
- 27 марта 2021 года Зеленский отменил указ Януковича о назначении Тупицкого судьей Конституционного суда. Зеленский мотивировал свое решение тем, что «отдельные судьи Конституционного суда, назначенные Януковичем, продолжая выполнять свои полномочия, создают угрозу государственной независимости и национальной безопасности Украины».
- Перед этим, 29 декабря 2020 года, Зеленский своим указом отстранил Тупицкого на два месяца, а 28 февраля — еще на месяц. В КСУ назвали указ президента юридически ничтожным, а Тупицкий его обжаловал.
- 14 июля Кассационный административный суд в составе Верховного суда признал незаконным и отменил указ президента об отмене указа о назначении Тупицкого судьей КСУ.