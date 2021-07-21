Представитель Зеленского в Конституционном суде: Тупицкий не вернется на должность главы КСУ

«Я убежден, что Тупицкий в Конституционный суд точно не вернется, несмотря на любые сценарии, решение Большой палаты Верховного суда», — отметил он.

Об этом в программе «Первые лица» на «24 канале » заявил представитель президента в КСУ Федор Вениславский.

Бывший глава Конституционного суда Александр Тупицкий не сможет вернуться на должность, несмотря на все его попытки.

По словам Вениславского, есть «юридически стопроцентные» рычаги влияния со стороны президента Украины, как не допустить Тупицкого к выполнению функций судьи Конституционного суда.

Также представитель президента в КСУ отметил, что в отношении Тупицкого открыт ряд уголовных производств.

«Я думаю, стопроцентно там несколько приговоров должно быть. По моим заявлениям ГБР расследует дела в отношении господина Тупицкого, было объявлено подозрение о преступлении относительно несанкционированного вмешательства в электронные телекоммуникационные системы, относительно интересного распределения дел, относительно неправомерности получения заработной платы и пользования служебным автомобилем», — добавил он.