Україну накриють грози з дощем, на заході синоптики прогнозують зливи

У вівторок, 20 липня, майже всю територію України накриють грози та короткочасні дощі.

Про це повідомили в Українському гідрометеорологічному центрі.

За даними синоптиків, вдень у західних областях (крім Волинської та Рівненської) очікуються значні дощі, а у центральних областях подекуди можливі град та шквали 15—20 м/с (I рівень небезпечності, жовтий).