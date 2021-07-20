Украину накроют грозы с дождем, на западе синоптики прогнозируют ливни

По данным синоптиков, днем в западных областях (кроме Волынской и Ровенской) ожидаются значительные дожди, а в центральных областях местами возможны град и шквалы 15—20 м/с (I уровень опасности, желтый).

Об этом сообщили в Украинском гидрометеорологическом центре.

Во вторник, 20 июля, почти всю территорию Украины накроют грозы и кратковременные дожди .

В то же время отмечается, что в Ровенской, Житомирской, Черниговской, восточных, центральных и Запорожской областях будет преобладать чрезвычайный уровень пожарной опасности.

В Киеве и Киевской области 20 июля также прогнозируют грозы.

Температура воздуха в западных областях днем +21...+26 °С, в южных, восточных и Днепропетровской областях +31...+36 °С, на остальной территории +24...+29 °С.