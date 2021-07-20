Украину накроют грозы с дождем, на западе синоптики прогнозируют ливни

Во вторник, 20 июля, почти всю территорию Украины накроют грозы и кратковременные дожди.
Об этом сообщили в Украинском гидрометеорологическом центре.
По данным синоптиков, днем в западных областях (кроме Волынской и Ровенской) ожидаются значительные дожди, а в центральных областях местами возможны град и шквалы 15—20 м/с (I уровень опасности, желтый).
В то же время отмечается, что в Ровенской, Житомирской, Черниговской, восточных, центральных и Запорожской областях будет преобладать чрезвычайный уровень пожарной опасности.
В Киеве и Киевской области 20 июля также прогнозируют грозы.
Температура воздуха в западных областях днем +21...+26 °С, в южных, восточных и Днепропетровской областях +31...+36 °С, на остальной территории +24...+29 °С.
- Синоптики ранее прогнозировали, что с начала недели жара начнет медленно покидать Украину, местами температура будет ниже +30 °С, пройдут дожди и грозы.
- В Киеве 19 июля из-за ливня затопило улицы в нескольких районах и станции метро «Берестейская» и «Академгородок» — их закрывали на вход и выход. Впоследствии станции метро возобновили работу. Наземный общественный транспорт также работал с перебоями в графике. Ветер повалил около 150 деревьев.