Двоє американців отримали тюремні терміни за допомогу ексголові Nissan Гону втекти з Японії

Суд Токіо виніс вирок двом американцям, які допомогли колишньому голові Nissan Motor Карлосу Гону втекти з Японії до Лівану.
Про це повідомляє Reuters.
Ветеран сил спеціальних операцій США Майкл Тейлор отримав два роки вʼязниці, а його син Пітер — один рік і вісім місяців.
Тейлори у грудні 2019 року вивезли Гона у футлярі для музичних інструментів, загрузивши його на приватний літак до Бейруту. Затримали їх в США у травні 2020 року.
- У листопаді минулого року в Японії заарештували президента Renault-Nissan Карлоса Гона за те, що він нібито занижував свої доходи у звітах для Токійської фондової біржі, а також використовував активи компанії в особистих цілях. У разі визнання його провини за всіма пунктами звинувачення йому загрожує до 10 років позбавлення волі.
- 64-річний Карлос Гон заявив в японському суді, що непричетний до фінансових злочинів, в яких його звинувачують. Гон вважається однією з провідних фігур в автомобільній промисловості, він вивів Nissan з важкої кризи і врятував компанію від банкрутства. Він приєднався до Nissan у 1999 році, після того як Renault придбала контрольний пакет акцій, і став генеральним директором компанії у 2001 році. За рік — з березня 2011 до березня 2012 року — Гон заробив $12,5 млн і став найбільш високооплачуваним топменеджером в Японії.
- 5 березня суд Японії звільнив під заставу в один мільярд єн Карлоса Гона. На початку квітня прокуратура Токіо знову заарештувала Гона. Його підозрюють у нецільовому використанні грошей Nissan для особистих потреб. У грудні 2019 року Гон втік з Японії.