Двоє американців отримали тюремні терміни за допомогу ексголові Nissan Гону втекти з Японії

Суд Токіо виніс вирок двом американцям, які допомогли колишньому голові Nissan Motor Карлосу Гону втекти з Японії до Лівану.

Про це повідомляє Reuters.

Ветеран сил спеціальних операцій США Майкл Тейлор отримав два роки вʼязниці, а його син Пітер — один рік і вісім місяців.

Тейлори у грудні 2019 року вивезли Гона у футлярі для музичних інструментів, загрузивши його на приватний літак до Бейруту. Затримали їх в США у травні 2020 року.