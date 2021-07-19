Олімпійська локація в Токійській затоці потерпає від нашестя устриць. Вони топлять поплавки

Організатори Олімпійських ігор у Токіо, які будуть проходити з 23 липня по 8 серпня, зіткнулися з проблемою устриць в Токійській затоці. Ця локація — основне місце проведення змагань з веслування.
Про це пише BBC.
Устриці магакі, які вважаються делікатесом, втопили велику кількість захисних поплавків. Владі довелося витратити 1,28 мільйона доларів на екстрений ремонт обладнання і очищення. На берег витягали 5,6 км звʼязки, а поплавки чистилися водолазами. У результаті зібрали 14 тонн устриць.
Усунути проблему було нелегко, до того ж загроза ще не минула. На відремонтоване обладнання можуть прийти нові устриці.
Влада заявила, що зібраний делікатес продавати в ресторани не будуть, оскільки його потрібно перевіряти на харчову придатність.
- Олімпійські ігри в Токіо проходитимуть з 23 липня до 8 серпня, Паралімпіада — з 24 серпня до 5 вересня.
- Через пандемію глядачів на іграх не буде. У Токіо не буде рукостискань і обіймів під час церемонії нагородження, а спортсмени самі надягатимуть собі медалі.
- В Японії активно протестують проти проведення ігор і вимагають їх перенести. Раніше близько 10 тисяч волонтерів відмовилися працювати на Олімпійських іграх.
- 18 липня у трьох учасників Олімпіади виявили коронавірус. Двоє з них перебували Олімпійському селищі.