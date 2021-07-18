В Олімпійському селищі в Токіо вперше виявили коронавірус серед спортсменів

Організатори Олімпійських ігор у Токіо повідомили про перші випадки зараження коронавірусною хворобою COVID-19 серед спортсменів.

Про це йдеться у звіті, опублікованому на сайті Оргкомітету ігор.

18 липня у двох спортсменів у Олімпійському селищі та ще одного, який перебуває за його межами, виявилися позитивними результати тестів. З яких країн ці спортсмени, не розголошують.

Загалом з 1 липня 55 осіб, пов’язаних з Олімпіадою, повідомили про позитивні тести. Зокрема п’ятеро спортсменів дізналися про інфікування після прибуття до Японії та відправилися до окремої локації на карантин.