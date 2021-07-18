В Олимпийской деревне в Токио впервые выявили коронавирус среди спортсменов

Организаторы Олимпийских игр в Токио сообщили о первых случаях заражения коронавирусной болезнью среди спортсменов.
Об этом говорится в отчете, опубликованном на сайте Оргкомитета игр.
18 июля у двух спортсменов в Олимпийской деревне и еще одного, который находится за ее пределами, оказались положительными результаты тестов. Из каких стран эти спортсмены, не разглашают.
В общем с 1 июля 55 человек, связанных с Олимпиадой, сообщили о положительных тестах. В том числе пятеро спортсменов узнали об инфицировании по прибытию в Японию и отправились в отдельную локацию на карантин.
Десятки других спортсменов и вспомогательного персонала вынуждены изолироваться после контакта с больными COVID-19.
- Олимпийские игры в Токио будут проходить с 23 июля по 8 августа, Паралимпиада — с 24 августа по 5 сентября.
- Из-за пандемии зрителей на играх не будет. В Токио не будет рукопожатий и объятий во время церемонии награждения, а спортсмены будут сами надевать себе медали.
- В Японии активно протестуют против проведения игр и требуют их перенести. Ранее около 10 тысяч волонтеров отказались работать на Олимпийских играх.