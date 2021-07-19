Олимпийская локация в Токийском заливе страдает от нашествия устриц. Они топят поплавки

Организаторы Олимпийских игр в Токио, которые будут проходить с 23 июля по 8 августа, столкнулись с проблемой устриц в Токийском заливе. Эта локация — основное место проведения соревнований по гребле.
Об этом пишет BBC.
Устрицы магаки, которые считаются деликатесом, утопили большое количество оградительных поплавков. Властям пришлось потратить 1,28 миллиона долларов на экстренный ремонт оборудования и очистку. На берег вытаскивали 5,6 км связки, а поплавки чистились водолазами. По итогу набралось 14 тонн устриц.
Решение проблемы было огромной и трудоемкой задачей. При этом угроза полностью не устранена. На отремонтированное оборудование могут прийти новые устрицы.
Власти заявили, что собранный деликатес продавать в рестораны не будут, поскольку его нужно проверять на пригодность к пище.
- Олимпийские игры в Токио будут проходить с 23 июля по 8 августа, Паралимпиада — с 24 августа по 5 сентября.
- Из-за пандемии зрителей на играх не будет. В Токио не будет рукопожатий и объятий во время церемонии награждения, а спортсмены будут сами надевать себе медали.
- В Японии активно протестуют против проведения игр и требуют их перенести. Ранее около 10 тысяч волонтеров отказались работать на Олимпийских играх.
- 18 июля у трех участников Олимпиады выявили коронавирус. Двое из них находились Олимпийской деревне.