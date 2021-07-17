В Україні під час п’ятого етапу вакцинації дозволять щепити дітей від 12 років

В Україні під час п’ятого етапу вакцинації від коронавірусу дозволять щеплювати дітей.

Про це заявив керівник національної програми імунізації, завідувач відділу імунізації Центру громадського здоров’я МОЗ України Олександр Заіка під час національного діалогу про вакцинацію від COVID-19 «Між хвилями».

«Під час пʼятої хвилі буде дозволено вакцинацію дітей, але потрібно буде стежити за нашими рекомендаціями, яким саме дітям насамперед потрібно надавати перевагу», — сказав він.

За словами Заіки, для дітей віком 12—16 років використовуватимуть вакцину Pfizer.