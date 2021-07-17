В Украине во время пятого этапа вакцинации разрешат прививать детей от 12 лет

В Украине во время пятого этапа вакцинации от коронавируса разрешат прививать детей.

Об этом заявил руководитель национальной программы иммунизации, заведующий отделом иммунизации Центра общественного здоровья Минздрава Украины Александр Заика во время национального диалога о вакцинации от COVID-19 «Між хвилями».

«Во время пятой волны будет разрешена вакцинация детей, но нужно будет следить за нашими рекомендациями, каким именно детям в первую очередь нужно отдавать предпочтение», — сказал он.

По словам Заики, для детей 12—16 лет будут использовать вакцину Pfizer.