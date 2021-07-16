У Києві знову проводять обшуки в комунальних підприємствах. Цього разу — у «Київводфонді»

Державна фіскальна служба знову проводить обшуки в комунальних підприємствах Києва. Там підозрюють КП «Київводфонд» у привласненні 7 мільйонів гривень.

Про це ДФС пише у своєму Facebook.

«Правоохоронці перевіряють причетність службових осіб КП «Київводфонд» до ймовірного привласнення понад 7 мільйонів гривень, передбачених на придбання товарів і виконання робіт з капітальних ремонтів бюветних комплексів та громадських вбиралень, розташованих на території Києва», — зазначив очільник ДФС Вадим Мельник.

Обшуки проводили у службових приміщеннях «Київводфонду», а також за місцем проживання підозрюваних. Співробітники ДФС вилучили документацію щодо відносин між підприємством і компаніями, які мають ознаки фіктивності.