В Киеве снова проводят обыски в коммунальных предприятиях. На этот раз — в «Киевводфонде»

Государственная фискальная служба снова проводит обыски в коммунальных предприятиях Киева. Там подозревают КП «Киевводфонд» в присвоении 7 миллионов гривен.

Об этом ГФС пишет в своем Facebook.

«Правоохранители проверяют причастность должностных лиц КП «Киевводфонд» к вероятному присвоению более 7 миллионов гривен, предусмотренных на приобретение товаров и выполнение работ по капитальным ремонтам бюветных комплексов и общественных туалетов, расположенных на территории Киева», — отметил глава ГФС Вадим Мельник.

Обыски проводилис в служебных помещениях «Киевводфонд», а также по месту жительства подозреваемых. Сотрудники ГФС изъяли документацию по отношениям между предприятием и компаниями, которые имеют признаки фиктивности.