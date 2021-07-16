В Україні почалась реєстрація для складання іспиту на рівень володіння державною мовою

В Україні 16 липня стартувала реєстрація для складання іспиту на рівень володіння державною мовою. Про це повідомила Національна комісія України зі стандартів державної мови. Зареєструватися на іспит можна за посиланням. Під час реєстрації необхідно обрати іспит: для визначення рівня володіння державною мовою для виконання службових обовʼязків або для набуття громадянства України.

Іспити стартують з 19 липня 2021 року. У Києві щодня відбуватимуться три екзаменаційні сесії: з 09:30 до 11:30, з 12:30 до 14:30 та з 15:30 до 17:30. У регіонах іспитові майданчики працюватимуть за окремим графіком, залежно від кількості охочих. За результатами успішного проходження іспитів видається державний сертифікат про рівень володіння мовою. Для громадян України іспит на визначення рівня володіння мовою є безкоштовним, а для тих, хто має намір набути громадянство України, він коштуватиме 492 гривні. Перший іспит (який підтверджує рівень володіння мовою) охоплює чотири частини: «Культура мови», «Читання», «Письмо» і «Говоріння». Обʼєднані частини «Культура мови» та «Читання» містять 44 завдання, які потрібно виконати за 1 годину. Максимальна можлива кількість балів — 66. Частина «Письмо» містить одне завдання, максимальна можлива кількість балів — 37, на виконання цього завдання дається 40 хвилин. Частина «Говоріння» містить два завдання (монолог і діалог), максимальна можлива кількість балів — 59, а відведений час на виконання цих завдань — 20 хвилин.