Відсьогодні в Україні набули чинності чергові норми мовного закону — вони стосуються кінотеатрів, книгарень та держслужбовців

Із 16 липня в Україні впроваджують обовʼязковий іспит на рівень володіння державною мовою для майбутніх держслужбовців та претендентів на отримання українського громадянства.

Окрім цього, усі концерти, шоу-програми, культурно-мистецькі, розважальні заходи мають проводитися державною мовою. Винятки передбачені лише для пісень і фонограм, а також у разі, якщо використання недержавної мови вимагає творчий задум організатора. Супровід усіх концертів, шоу та розважальних заходів має відбуватися виключно українською мовою. Виступи тих, хто не володіє українською мовою, повинні супроводжуватися синхронним або послідовним перекладом.

Державною мовою також повинні виготовлятися оголошення, афіші, постери, вхідні квитки, буклети та інші матеріали про культурні та видовищні заходи, у тому числі аудіовізуальна інформація у музеях, галереях та на виставках. Іншомовні вистави у державних та комунальних театрах мають супроводжуватися перекладом державною мовою за допомогою субтитрів, звукового перекладу чи в інший спосіб.