Конституційний суд опублікував текст рішення щодо закону про мову

Конституційний суд 15 липня опублікував текст рішення про визнання конституційним закону «Про забезпечення функціонування української мови як державної».

Автори подання зазначали, що окремі норми закону «фактично означають дискримінацію російськомовних громадян», обмежують перелік мов корінних народів і національних меншин, визначають та «фактично встановлюють пріоритет для використання англійської мови та інших офіційних мов Європейського Союзу». Однак КС заявив, що українська мова є невіддільним атрибутом української державності, тому будь-які зазіхання на її юридичний статус як державної на території України неприпустимі, оскільки порушують конституційний лад держави, загрожують національній безпеці та самому існуванню державності України.

Суд констатував, що володіти українською мовою як мовою свого громадянства – обов’язок кожного громадянина України. При цьому кожен українець може вільно обирати мову для приватного спілкування. Окрім цього, порядок функціонування української мови як державної має поєднуватися із шанобливим ставленням до мов національних меншин, що історично проживають в межах України, та захисту мовних прав представників цих меншин.