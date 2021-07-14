КС визнав конституційним закон про мову

Конституційний Суд України у середу, 14 липня, визнав конституційним Закон України «Про забезпечення функціонування української мови як державної».
Про це йдеться на сайті суду. Повне рішення оприлюднять у четвер, 15 липня.
Рішення ухвалили у справі за поданням 52 народних депутатів, яке подали 21 червня 2019 року. Під ним підписались, зокрема, такі нардепи VIII скликання: Сергій Ківалов, Михайло Добкін, Вадим Новинський? Тарас Козак, Наталія Королевська, Нестор Шуфрич, Євгеній Мураєв, Вадим Рабінович та Сергій Льовочкін.
- 16 липня 2019 року в Україні набув чинності закон про державну мову, який гарантує використання української мови в державному управлінні, сфері послуг, освіті та медіа. При цьому закон не обмежує приватного спілкування всіма мовами та вільного вживання мов національних меншин.
- Від 16 січня 2021 року мовою обслуговування споживачів у сфері послуг стала українська, а за порушення норм мовного закону штрафуватимуть з 2022 року — від 5 100 до 6 800 гривень. Лише на прохання клієнта його можна обслуговувати іншими мовами.