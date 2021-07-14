КС признал конституционным закон об украинском языке

Конституционный Суд Украины в среду, 14 июля, признал конституционным Закон Украины «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного».

Об этом говорится на сайте суда. Полное решение обнародуют в четверг, 15 июля.

Решение принято в деле по представлению 52 народных депутатов, которое подали 21 июня 2019 года. Под ним подписались, в частности, такие нардепы VIII созыва: Сергей Кивалов, Михаил Добкин, Вадим Новинский, Тарас Козак, Наталья Королевская, Нестор Шуфрич, Евгений Мураев, Вадим Рабинович и Сергей Левочкин.