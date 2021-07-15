Конституционный суд опубликовал текст решения по закону о языке

Конституционный суд 15 июля опубликовал текст решения о признании конституционным законом «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного».

Авторы представления отмечали, что отдельные нормы закона «фактически означают дискриминацию русскоязычных граждан», ограничивают перечень языков коренных народов и национальных меньшинств, определяют и «фактически устанавливают приоритет для использования английского языка и других официальных языков Европейского Союза». Однако КС заявил, что украинский язык является неотделимым атрибутом украинской государственности, поэтому любые посягательства на его юридический статус как государственного на территории Украины недопустимы, поскольку нарушают конституционный строй государства, угрожают национальной безопасности и самому существованию государственности Украины.

Суд констатировал, что владеть украинским языком как языком своего гражданства — обязанность каждого гражданина Украины. При этом каждый украинец может свободно выбирать язык для личного общения. Кроме этого, порядок функционирования украинского языка как государственного должен сочетаться с уважительным отношением к языкам национальных меньшинств, которые исторически проживают в пределах Украины и с защитой языковых прав представителей этих меньшинств.