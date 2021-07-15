Конституционный суд опубликовал текст решения по закону о языке

Конституционный суд 15 июля опубликовал текст решения о признании конституционным законом «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного».
Авторы представления отмечали, что отдельные нормы закона «фактически означают дискриминацию русскоязычных граждан», ограничивают перечень языков коренных народов и национальных меньшинств, определяют и «фактически устанавливают приоритет для использования английского языка и других официальных языков Европейского Союза». Однако КС заявил, что украинский язык является неотделимым атрибутом украинской государственности, поэтому любые посягательства на его юридический статус как государственного на территории Украины недопустимы, поскольку нарушают конституционный строй государства, угрожают национальной безопасности и самому существованию государственности Украины.
Суд констатировал, что владеть украинским языком как языком своего гражданства — обязанность каждого гражданина Украины. При этом каждый украинец может свободно выбирать язык для личного общения. Кроме этого, порядок функционирования украинского языка как государственного должен сочетаться с уважительным отношением к языкам национальных меньшинств, которые исторически проживают в пределах Украины и с защитой языковых прав представителей этих меньшинств.
Конституционный Суд установил, что языковой закон не содержит предписаний, которые могут ограничивать свободное развитие, использование и защиту языков, имеющих юридический статус языков национальных меньшинств (включая русский), а также тех предписаний, которые препятствовали бы государству содействовать развитию коренных народов и национальных меньшинств Украины.
Также КС считает, что этот закон является юридическим инструментом преодоления последствий длительного пребывания разных частей Украины в составе других государств и общей русификации Украины. Кроме этого, суд не выявил нарушения прав народных депутатов во время рассмотрения закона и его принятия
Решение Конституционного Суда Украины является обязательным, окончательным и его нельзя обжаловать.
- 16 июля 2019 года в Украине вступил в силу закон о государственном языке, который гарантирует использование украинского языка в государственном управлении, сфере услуг, образовании и СМИ. При этом закон не ограничивает личное общение на всех языках и свободное употребление языков национальных меньшинств.
- С 16 января 2021 года языком обслуживания потребителей в сфере услуг стал украинским, а за нарушение норм языкового закона будут штрафовать с 2022 года — от 5 100 до 6 800 гривен. Только по просьбе клиента его можно обслуживать на других языках.