В Украине началась регистрация для сдачи экзамена на уровень владения государственным языком

Зарегистрироваться на экзамен можно по ссылке . При регистрации необходимо выбрать экзамен: для определения уровня владения государственным языком для выполнения служебных обязанностей или для получения гражданства Украины.

В Украине 16 июля стартовала регистрация для сдачи экзамена на уровень владения государственным языком. Об этом сообщила Национальная комиссия Украины по стандартам государственного языка.

Экзамены стартуют с 19 июля 2021 года. В Киеве ежедневно будут проходить три экзаменационные сессии: с 9:30 до 11:30, с 12:30 до 14:30 и с 15:30 до 17:30. В регионах площадки для экзаменов будут работать по отдельному графику, в зависимости от количества желающих. По результатам успешного прохождения экзаменов выдается государственный сертификат об уровне владения языком. Для граждан Украины экзамен на определение уровня владения языком является бесплатным, а для тех, кто намерен получить гражданство Украины, 492 грн.

Первый экзамен (подтверждающий уровень владения языком) охватывает четыре части: «Культура речи» и «Чтение», «Письмо» и «Говорение». Объединенные части «Культура речи» и «Чтение» содержат 44 задачи, которые нужно выполнить за час. Максимальное возможное количество баллов — 66.

Часть «Письмо» содержит одно задание, максимальное возможное количество баллов — 37, а отведенное время на выполнение этой задачи — 40 минут. Часть «Говорение» содержит две задачи (монолог и диалог), максимальное возможное количество баллов — 59, а отведенное время на выполнение этих задач — 20 минут.