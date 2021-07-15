Активісти під МВС влаштували святкування з нагоди відставки Авакова

У Києві під будівлею Міністерства внутрішніх справ у четвер, 15 липня, активісти влаштували святкування у звʼязку з відставкою міністра Арсена Авакова.

Учасники заходу запалали фаєри, увімкнули музику, танцювали та запускали салюти. Вони вимагають проведення реформи правоохоронних органів, а також вважають, що новий міністр (ймовірно, Денис Монастирський) має реформувати структуру відомства.

МВС, своєю чергою, стягнуло туди поліцейських та перекрило рух вулицею. Усіх пропускають лише після огляду речей — сумок, наплічників. УНІАН пише, що поліції більше, ніж учасників акції.

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