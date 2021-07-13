Нардеп Денис Монастирський погодився на пропозицію Зеленського стати міністром внутрішніх справ

«Відповів «так» на пропозицію президента. Розумію, на яку жертву йду як людина, як політик. Я зробив цей вибір і буду претендувати на посаду», — заявив Монастирський.

Про це він заявив під час спілкування із журналістами після засідання фракції 13 липня.

На запитання журналістів, чому президент обрав саме його, нардеп відповів: «Він запропонував мене як людину, з якою йшов у команді, як керівника профільного комітету, як людину, яка на думку президента зможе очолити цей напрямок».

Монастирський зазначив, що з Аваковим з цього приводу ще не спілкувався, а із Зеленським розмова про пропозицію очолити МВС відбулась вранці 13 липня.

Далі залишились технічні питання. Нардеп зазначив, що відставку Авакова комітет з питань правоохоронної діяльності розгляне 14 липня. 15 липня буде голосування з цього приводу, а за призначення будуть голосувати у пʼятницю, 16 липня.