Нардеп Денис Монастырский согласился на предложение Зеленского стать министром внутренних дел

«Ответил «да» на предложение президента. Понимаю, на какую жертву иду как человек, как политик. Я сделал этот выбор и буду претендовать на должность», — заявил Монастырский.

Об этом он заявил во время общения с журналистами после заседания фракции 13 июля.

На вопрос журналистов, почему президент выбрал именно его, нардеп ответил: «Он предложил меня как человека, с которым шел в команде, как руководителя профильного комитета, как человека, который, по мнению президента, сможет возглавить это направление».

Монастырский отметил, что с Аваковым по этому поводу еще не общался, а с Зеленским разговор о предложении возглавить МВД состоялся утром 13 июля.

Далее остались технические вопросы. Нардеп отметил, что отставку Авакова комитет по вопросам правоохранительной деятельности рассмотрит 14 июля. 15 июля будет голосование по этому поводу, а за назначение будут голосовать в пятницу, 16 июля.