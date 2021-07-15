Активисты под МВД устроили празднование по случаю отставки Авакова

В Киеве под зданием Министерства внутренних дел в четверг, 15 июля, активисты устроили празднование в связи с отставкой министра Арсена Авакова.

Участники мероприятия зажгли фаеры, включили музыку, танцевали и запускали салюты. Они требуют проведения реформы правоохранительных органов, а также считают, что новый министр (вероятно, Денис Монастырский) должен реформировать структуру ведомства.

МВС, в свою очередь, стянуло туда полицейских и перекрыло движение по улице. Всех пропускают только после досмотра вещей — сумок, рюкзаков. УНИАН пишет, что полиции больше, чем участников акции.

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