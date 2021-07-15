Активисты под МВД устроили празднование по случаю отставки Авакова

В Киеве под зданием Министерства внутренних дел в четверг, 15 июля, активисты устроили празднование в связи с отставкой министра Арсена Авакова.
Участники мероприятия зажгли фаеры, включили музыку, танцевали и запускали салюты. Они требуют проведения реформы правоохранительных органов, а также считают, что новый министр (вероятно, Денис Монастырский) должен реформировать структуру ведомства.
МВС, в свою очередь, стянуло туда полицейских и перекрыло движение по улице. Всех пропускают только после досмотра вещей — сумок, рюкзаков. УНИАН пишет, что полиции больше, чем участников акции.
- 13 июля Аваков подал в Раду заявление об отставке. 15 июля нардепы поддержали его отставку — 291 депутат проголосовал «за».
- Зеленский предложил фракции «Слуга народа» назначить на эту должность председателя комитета по вопросам правоохранительной деятельности Дениса Монастырского — тот согласился. Рада будет голосовать за назначение Монастырского 16 июля.