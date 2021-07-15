Інтерпол оголосив у міжнародний розшук колишнього нардепа Жеваго

Інтерпол оголосив у міжнародний розшук народного депутата Верховної Ради України III—VIII скликань Костянтина Жеваго. Про це 15 липня повідомило Державне бюро розслідувань.

27 вересня 2019 року йому повідомили про підозру — Жеваго як тодішній власник банку «Фінанси та Кредит» організував розтрату $113 мільйонів цієї фінансової установи.

Протягом 2007—2014 років офшорна компанія відкрила кредитні лінії в іноземних банках. «Фінанси і кредит» поручився за цю компанію власними коштами та уклав з іншими іноземними банками договори на суму понад $113 млн (2,9 млрд грн). У 2015 році за невиконання зобовʼязань офшорною компанією іноземні банки стягнули $113 млн з рахунків банку «Фінанси і кредит», причому застава була списана відразу після того, як банк був оголошений неплатоспроможним. З 2019 року банк перебуває у станці ліквідації, а у грудні 2020 року його активи передали в управління АРМА.

10 червня 2020 року суд дозволив арештувати Жеваго. За даними «Forbes Україна», Жеваго входить у пʼятірку найбагатших українців. Екснардеп обіймає третю сходинку рейтингу зі статком $2,4 млрд. Джерелом доходів Жеваго видання вказало металургію.