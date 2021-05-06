Forbes опублікував рейтинг 100 найбагатших українців. Лідирує Ахметов, Порошенко — сьомий

Статки сотні найбагатших українців за рік пандемії зросли на 42% — до $44,5 млрд. Список, який складає Forbes Україна, очолив Рінат Ахметов.

Його статки за рік зросли у майже тричі — з $2,8 млрд до $7,6 млрд.

На другому місці, як і минулого року, опинився Віктор Пінчук — за рік його активи зросли з $1,4 млрд до $2,5 млрд.

На третє місце з сьомого піднявся Костянтин Жеваго зі статками у $2,4 млрд (торік їх оцінювали у $1,1 млрд).

Петро Порошенко, який торік посідав третє місце, опустився на сьоме. Його активи оцінюють у $1,6 млрд, за рік вони збільшилися на $0,2 млрд.