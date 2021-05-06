Forbes опублікував рейтинг 100 найбагатших українців. Лідирує Ахметов, Порошенко — сьомий

Статки сотні найбагатших українців за рік пандемії зросли на 42% — до $44,5 млрд. Список, який складає Forbes Україна, очолив Рінат Ахметов.
Його статки за рік зросли у майже тричі — з $2,8 млрд до $7,6 млрд.
На другому місці, як і минулого року, опинився Віктор Пінчук — за рік його активи зросли з $1,4 млрд до $2,5 млрд.
На третє місце з сьомого піднявся Костянтин Жеваго зі статками у $2,4 млрд (торік їх оцінювали у $1,1 млрд).
Петро Порошенко, який торік посідав третє місце, опустився на сьоме. Його активи оцінюють у $1,6 млрд, за рік вони збільшилися на $0,2 млрд.
Перша десятка рейтингу виглядає так:
- Рінат Ахметов («Метінвест», ДТЕК) — $7,6 млрд;
- Віктор Пінчук («Інтерпайп») — $2,5 млрд;
- Костянтин Жеваго (Ferrexpo) — $2,4 млрд;
- Ігор Коломойський («Укрнафта») — $1,8 млрд;
- Геннадій Боголюбов («Укрнафта») — $1,7 млрд;
- Олександр і Галина Гереги («Епіцентр К») — $1,7 млрд;
- Петро Порошенко (ROSHEN) — $1,6 млрд;
- Вадим Новинський («Метінвест») — $1,4 млрд;
- Олександр Ярославський (DCH) — $820 млн;
- Юрій Косюк (МХП) — $780 млн.
Forbes також зазначає, що за останній рік рейтинг оновився на 21% — 14 учасників потрапили до переліку вперше. Їхні загальні статки перевищують $3 млрд. Серед нових учасників — нардеп від «Опозиційної платформи — За життя» Віктор Медведчук ($620 млн).
Крім того, ще семеро учасників повернулися до рейтингу після перерви. Серед абсолютних новачків найбільше представників із галузей IT та енергетики.
- За даними Forbes, у 2021 році кількість мільярдерів в усьому світі безпрецедентно зросла — до 2 755 осіб, що на 660 більше, ніж у 2020. Найбільше багатіїв у США, на другому місці — Китай. Українські мільярдери за останній рік також збагатіли — у світовому списку їх усього семеро.
- Bloomberg писав, що статки найбагатшої людини України, бізнесмена Ріната Ахметова, зменшилися на 80% за останні сім років.