Forbes опубликовал рейтинг 100 самых богатых украинцев. Лидирует Ахметов, Порошенко — седьмой

Состояние сотни самых богатых украинцев за год пандемии выросло на 42% — до $44,5 млрд. Рейтинг, который составляет Forbes Украина, возглавил Ринат Ахметов.

Его состояние за год выросло почти в три раза — с $2,8 млрд до $7,6 млрд.

На втором месте, как и в прошлом году, оказался Виктор Пинчук — за год его активы выросли с $1,4 млрд до $2,5 млрд.

На третье место с седьмого поднялся Константин Жеваго с состоянием в $2,4 млрд (в прошлом году оценивали в $1,1 млрд).

Петр Порошенко, который в прошлом году занимал третье место, опустился на седьмое. Его активы оцениваются в $1,6 млрд, за год они увеличились на $0,2 млрд.