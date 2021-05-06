Forbes опубликовал рейтинг 100 самых богатых украинцев. Лидирует Ахметов, Порошенко — седьмой

Состояние сотни самых богатых украинцев за год пандемии выросло на 42% — до $44,5 млрд. Рейтинг, который составляет Forbes Украина, возглавил Ринат Ахметов.
Его состояние за год выросло почти в три раза — с $2,8 млрд до $7,6 млрд.
На втором месте, как и в прошлом году, оказался Виктор Пинчук — за год его активы выросли с $1,4 млрд до $2,5 млрд.
На третье место с седьмого поднялся Константин Жеваго с состоянием в $2,4 млрд (в прошлом году оценивали в $1,1 млрд).
Петр Порошенко, который в прошлом году занимал третье место, опустился на седьмое. Его активы оцениваются в $1,6 млрд, за год они увеличились на $0,2 млрд.
Первая десятка рейтинга выглядит так:
- Ринат Ахметов («Метинвест», ДТЭК) — $7,6 млрд;
- Виктор Пинчук («Интерпайп») — $2,5 млрд;
- Константин Жеваго (Ferrexpo) — $2,4 млрд;
- Игорь Коломойский («Укрнафта») — $1,8 млрд;
- Геннадий Боголюбов («Укрнафта») — $1,7 млрд;
- Александр и Галина Герега («Эпицентр К») — $1,7 млрд;
- Петр Порошенко (ROSHEN) — $1,6 млрд;
- Вадим Новинский («Метинвест») — $1,4 млрд;
- Александр Ярославский (DCH) — $820 млн;
- Юрий Косюк (МХП) — $780 млн.
Forbes также отмечает, что за последний год рейтинг обновился на 21% — 14 участников попали в перечень впервые. Их общее состояние превышает $3 млрд. Среди новых участников — нардеп от «Оппозиционной платформы — За жизнь» Виктор Медведчук ($620 млн).
Кроме того, еще семеро участников вернулись в рейтинг после перерыва. Среди абсолютных новичков больше всего представителей отраслей IT и энергетики.
- По данным Forbes, в 2021 году количество миллиардеров во всем мире беспрецедентно возросло — до 2 755 человек, что на 660 больше, чем в 2020 году. Больше всего богачей в США, на втором месте — Китай. Украинские миллиардеры за последний год также обогатились — в мировом списке их всего семеро.
- Bloomberg писал, что состояние самого богатого человека Украины, бизнесмена Рината Ахметова, уменьшилось на 80% за последние семь лет.