Интерпол объявил в международный розыск бывшего нардепа Жеваго

Интерпол объявил в международный розыск народного депутата Верховной Рады Украины III-VIII созывов Константина Жеваго. Об этом 15 июля сообщило Государственное бюро расследований.

27 сентября 2019 года ему сообщили о подозрении — Жеваго, как бывший владелец банка «Финансы и Кредит», организовал растрату $113 миллионов этого финансового учреждения.

В течение 2007—2014 годов офшорная компания открыла кредитные линии в иностранных банках. «Финансы и кредит» поручился за эту компанию собственными средствами и заключил с другими иностранными банками договоры на сумму более $113 млн (2,9 млрд грн). В 2015 году за невыполнение обязательств офшорной компанией иностранные банки взимают $113 млн со счетов банка «Финансы и кредит», причем залог был списан сразу после того, как банк объявили неплатежеспособным. С 2019 года банк находится в состоянии ликвидации, а его активы передали в управление АРМА.

10 июня 2020 года суд разрешил арестовать Жеваго. По данным «Forbes Украина», Жеваго входит в пятерку самых богатых украинцев. Бывший нардеп занимает третью строчку рейтинга с состоянием $2,4 миллиарда. Источником доходов Жеваго издание указало металлургию.