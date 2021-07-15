Убивство президента Гаїті: поліція затримала 23 підозрюваних

Поліція Гаїті, розслідуючи вбивство президента країни Жовенеля Моїза, затримала вже 23 підозрюваних.
Про це пише The Guardian.
Правоохоронці також оголосили в розшук Джона Джоела Джозефа — колишнього сенатора парламенту країни та противника партії «Тет Кале», до якої належав Моїз.
Торік Джозеф порівняв Моїза з коронавірусом. Він заявляв, що за президентства Моїза люди вмирали від голоду і сплеску насильства.
Крім того, поліція розшукує Джозефа Фелікса Бадіо, який працював у Міністерстві юстиції Гаїті та приєднався до урядового підрозділу з боротьби з корупцією в березні 2013 року. Однак пізніше його звільнили після «серйозних порушень» етичних правил.
- 53-річного президента Моїза вбили в його резиденції 7 липня. Моїз отримав десятки кульових поранень, а на місці знайшли гільзи калібру 5,56 і 7,62 мм. Під час нападу також поранили дружину президента, її шпиталізували в Маямі, а 10 липня вона вперше виступила із публічною заявою.
- 9 липня влада Гаїті повідомила, що президента вбила група найманців із 28 осіб, усі — громадяни Колумбії та США.
- Тимчасовим президентом Гаїті після вбивства Жовенеля Моїза призначили Жозефа Ламбера — представника верхньої палати парламенту.