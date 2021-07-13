Reuters: Один із підозрюваних у вбивстві президента Гаїті був інформатором правоохоронців США

Один із двох американців, яких затримали за підозрою у вбивстві президента Гаїті Жовенеля Моїза, був інформатором правоохоронців США.
Про це пише Reuters з посиланням на власні джерела.
Після вбивства президентаза підозрою у цьому злочині затримали двох громадян США — Джозефа Вінсента і Джеймса Соледжеса.
В Управлінні з боротьби з наркотиками у США (DEA) повідомили, що один з них був їхнім інформатором.
«Один з підозрюваних у вбивстві президента Гаїті був конфіденційним джерелом DEA», — заявив представник відомства.
- 53-річного президента Моїза вбили в його резиденції 7 липня. Моїз отримав десятки кульових поранень, а на місці знайшли гільзи калібру 5,56 і 7,62 мм. Під час нападу також поранили дружину президента, її шпиталізували в Маямі, а 10 липня вона вперше виступила із публічною заявою.
- 9 липня влада Гаїті повідомила, що президента вбила група найманців із 28 осіб, усі — громадяни Колумбії та США.
- Тимчасовим президентом Гаїті після вбивства Жовенеля Моїза призначили Жозефа Ламбера — представника верхньої палати парламенту.