Reuters: Один із підозрюваних у вбивстві президента Гаїті був інформатором правоохоронців США

Один із двох американців, яких затримали за підозрою у вбивстві президента Гаїті Жовенеля Моїза, був інформатором правоохоронців США.

Про це пише Reuters з посиланням на власні джерела.

Після вбивства президентаза підозрою у цьому злочині затримали двох громадян США — Джозефа Вінсента і Джеймса Соледжеса.

В Управлінні з боротьби з наркотиками у США (DEA) повідомили, що один з них був їхнім інформатором.

«Один з підозрюваних у вбивстві президента Гаїті був конфіденційним джерелом DEA», — заявив представник відомства.