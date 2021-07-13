Reuters: Один из подозреваемых в убийстве президента Гаити был информатором правоохранительных органов США

Один из двух американцев, задержанных по подозрению в убийстве президента Гаити Жовенеля Моиза, был информатором правоохранительных органов США.
Об этом пишет Reuters со ссылкой на собственные источники.
После убийства президента по подозрению в этом преступлении задержали двух граждан США — Джозефа Винсента и Джеймса Соледжеса.
В Управлении по борьбе с наркотиками в США (DEA) сообщили, что один из них был их информатором.
«Один из подозреваемых в убийстве президента Гаити был конфиденциальным источником DEA», — заявил представитель DEA.
- 53-летнего президента Моиза убили в его резиденции 7 июля. Моиз получил десятки пулевых ранений, а на месте нашли гильзы калибра 5,56 и 7,62 мм. Во время нападения также ранили жену президента, ее госпитализировали в Майами, а 10 июля она впервые выступила с публичным заявлением.
- 9 июля власти Гаити сообщили, что президента убила группа наемников из 28 человек, все — граждане Колумбии и США.
- Временным президентом Гаити после убийства Жовенеля Моиза назначили Жозефа Ламбера — представителя верхней палаты парламента.