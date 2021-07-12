Полиция Гаити сообщила о задержании главного подозреваемого в организации убийства президента

Полиция Гаити заявила об аресте врача, которого считают ключевым подозреваемым в организации убийства президента Жовенеля Моиза 7 июля.

О его аресте сообщили на брифинге ночью 11 июля, а детали сообщает BBC.

Полиция задержала в столице Порт-о-Пренс 63-летнего гражданина Гаити Кристиана Эммануэля Санона, который жил в штате Флорида в США. Он прилетел в страну на частном самолете в начале июня «по политическим мотивам» и в сопровождении нескольких колумбийцев.

У него дома провели обыски и обнаружили несколько предметов, которые доказывают его причастность к планированию и осуществлению операции. Кристиана Эммануэля Санона обвиняют в том, что он вместе с частной следственной фирмой вербовал колумбийских наемников для убийства президента.