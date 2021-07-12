Полиция Гаити сообщила о задержании главного подозреваемого в организации убийства президента

Полиция Гаити заявила об аресте врача, которого считают ключевым подозреваемым в организации убийства президента Жовенеля Моиза 7 июля.
О его аресте сообщили на брифинге ночью 11 июля, а детали сообщает BBC.
Полиция задержала в столице Порт-о-Пренс 63-летнего гражданина Гаити Кристиана Эммануэля Санона, который жил в штате Флорида в США. Он прилетел в страну на частном самолете в начале июня «по политическим мотивам» и в сопровождении нескольких колумбийцев.
У него дома провели обыски и обнаружили несколько предметов, которые доказывают его причастность к планированию и осуществлению операции. Кристиана Эммануэля Санона обвиняют в том, что он вместе с частной следственной фирмой вербовал колумбийских наемников для убийства президента.
Начальник полиции Гаити Леон Чарльз сказал, что первоначальный план заключался в задержании президента Моиза, но «потом миссия изменилась».
«Когда полиция помешала дальнейшим планам преступников после расправы, первым человеком, которому они позвонили, был Кристиан Эммануэль Санон. Он связался с двумя другими людьми, которых мы считаем организаторами убийства президента Жовенеля Моиза», — сказал начальник полиции, но не уточнил, кто были двое других.
Чтобы помочь Гаити с расследованием этого дела, США и Колумбия предоставили своих агентов.
- 53-летнего президента Моиза убили в резиденции 7 июля. Моиз получил десятки пулевых ранений, а на месте нашли гильзы калибра 5,56 и 7,62 мм. Во время нападения также ранили и жену президента, ее госпитализировали в Майами, а 10 июля она впервые выступила с публичным заявлением.
- 9 июля власти Гаити сообщили, что президента убила группа наемников из 28 человек, все — граждане Колумбии и США.
- Временным президентом Гаити после убийства Жовенеля Моиза назначили Жозефа Ламбера — представителя верхней палаты парламента.