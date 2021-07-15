Убийство президента Гаити: полиция задержала 23 подозреваемых

Полиция Гаити, расследуя убийство президента страны Жовенеля Моиза, задержала уже 23 подозреваемых.

Об этом пишет The Guardian.

Правоохранители также объявили в розыск Джона Джоэла Джозефа — бывшего сенатора парламента страны и противника партии «Тет Кале», к которой принадлежал Моиз.

В прошлом году Джозеф сравнил Моиза с коронавирусом. Он заявлял, что при его президентстве люди умирали от голода и всплеска насилия.