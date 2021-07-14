У Грузії чотири телеканали припинили мовлення на добу. Вони вимагають відставки прем’єра

У Грузії чотири приватні телеканали припинили мовлення на добу. Вони вимагають відставки прем’єр-міністра країни Іраклія Гарібашвілі.
Про це пише «Радіо Свобода».
Із такою акцією виступили телеканали «Мтаваров», «Пірвелі», «Формула» та «Кавкасія».
Перед цим, під час похорону телеоператора Лексо Лашкарави, якого жорстоко побили на акції ЛГБТ, на 10 хвилин повністю припинили мовлення всі регіональні телеканали.
- 5 липня в Тбілісі спалахнули заворушення за участю противників ходи ЛГБТ-спільноти, запланованої на центральному проспекті Руставелі. Згодом стало відомо, що у зіткненнях постраждали 57 співробітників ЗМІ.
- 11 липня телеканал «Пірвелі» повідомив про смерть свого телеоператора Лексо Лашкарави, якого жорстоко побили противники акції ЛГБТ. Після цього в Тбілісі почалася акція протесту.
- У МВС Грузії припустили, що загиблий телеоператор міг померти через передозування наркотиками. Опозиція і друзі оператора це заперечують.