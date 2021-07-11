Напад на журналістів у Тбілісі: під парламентом Грузії зібралися тисячі людей з вимогою відставки уряду

У Тбілісі кілька тисяч людей прийшли до будівлі парламенту Грузії з вимогою його відставки після нападів противників ЛГБТ-маршу на журналістів. Унаслідок нападу помер оператор телеканалу «Пірвелі» Лексо Лашкарава.
Про це повідомляє «Грузия Онлайн».
«Гарібашвілі має піти у відставку, і ми, грузинські ЗМІ, даємо йому час до ранку», — заявила редактор газети «Хроніка+» Елісо Кіладзе, передає видання «Новости — Грузия».
До акції під гаслом «Система вбиває! Виходь за життя!» приєдналися політики, громадські активісти та сотні пересічних громадян, які вважають, що влада повинна понести відповідальність за події, унаслідок яких постраждали десятки журналістів.
На згадку про Лашкараву до парламенту принесли квіти та запалили свічки. Деякі люди тримають у руках плакати з написами «Хто наступний?», «Уряд-ґвалтівника — у відставку» тощо.
- 5 липня у Тбілісі спалахнули безлади за участю противників ходи ЛГБТ-спільноти, запланованої на центральном проспекті Руставелі. Згодом стало відомо, що в сутичках постраждали щонайменше 47 співробітників ЗМІ. Постраждалих журналістів у понеділок увечері відвідала в одній із тбіліських клінік президент Грузії Саломе Зурабішвілі, яка заявила, що те, що сталося у Тбілісі, абсолютно неприйнятно.
- У неділю опозиційний грузинський телеканал «Пірвелі» повідомив про смерть свого телеоператора Лексо Лашкарави, якого жорстоко побили противники акції ЛГБТ.