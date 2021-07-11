Нападение на журналистов в Тбилиси: под парламентом Грузии тысячи людей требуют отставки правительства

В Тбилиси несколько тысяч человек пришли к зданию парламента Грузии с требованием его отставки после нападений противников ЛГБТ-марша на журналистов. В результате нападения погиб оператор телеканала «Пирвели» Лексо Лашкарава.
Об этом сообщает «Грузия Онлайн».
«Гарибашвили должен уйти в отставку, и мы, грузинские СМИ, даем ему время до утра», — заявила редактор газеты «Хроника+» Элисо Киладзе, передает издание «Новости — Грузия».
К акции под слоганом «Система убивает! Выходи за жизнь!» присоединились политики, общественные активисты и рядовые граждане, которые считают, что власть должна нести ответственность за события, в результате которых пострадали десятки журналистов.
В память о Лашкараве к парламенту принесли цветы и зажгли свечи. Некоторые держат в руках плакаты с надписями «Кто следующий?», «Правительство-насильника — в отставку» и так далее.
- 5 июля в Тбилиси вспыхнули беспорядки с участием противников шествия ЛГБТ-сообщества, запланированного на центральном проспекте Руставели. Позже стало известно, что в столкновениях пострадали по меньшей мере 47 сотрудников СМИ. Пострадавших журналистов в понедельник вечером посетила в одной из тбилисских клиник президент Грузии Саломе Зурабишвили, которая заявила, что случившееся в Тбилиси абсолютно неприемлемо.
- В воскресенье оппозиционный грузинский телеканал «Пирвели» сообщил о смерти своего телеоператора Лексо Лашкаравы, которого жестоко избили противники акции ЛГБТ.