В Грузии умер телеоператор, которого избили на акции ЛГБТ

Оппозиционный грузинский телеканал «Пирвели» сообщил о смерти своего телеоператора Лексо Лашкаравы, которого жестоко избили противники акции ЛГБТ.

Об этом пишет «Радио Свобода».

Как отметили коллеги оператора, Лашкарава получил после избиения сотрясение мозга и множественные переломы костей. Он лечился все это время дома. Также ему пытались оказать помощь врачи скорой. Точной причины смерти пока не называют.

Грузинские журналисты, а также оппозиционные партии и общественность возлагают ответственность на власти Грузии, которые не смогли предотвратить жесткие избиения участников марша ЛГБТ, а также журналистов, освещавших событие.