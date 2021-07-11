В Грузии умер телеоператор, которого избили на акции ЛГБТ

Оппозиционный грузинский телеканал «Пирвели» сообщил о смерти своего телеоператора Лексо Лашкаравы, которого жестоко избили противники акции ЛГБТ.
Об этом пишет «Радио Свобода».
Как отметили коллеги оператора, Лашкарава получил после избиения сотрясение мозга и множественные переломы костей. Он лечился все это время дома. Также ему пытались оказать помощь врачи скорой. Точной причины смерти пока не называют.
Грузинские журналисты, а также оппозиционные партии и общественность возлагают ответственность на власти Грузии, которые не смогли предотвратить жесткие избиения участников марша ЛГБТ, а также журналистов, освещавших событие.
- 5 июля в Тбилиси вспыхнули беспорядки с участием противников шествия ЛГБТ-сообщества, которая должна была пройти по центральному проспекту Руставели. Позже стало известно, что в столкновениях пострадали по меньшей мере 47 сотрудников СМИ. Пострадавших журналистов в понедельник вечером посетила в одной из тбилисских клиник президент Грузии Саломе Зурабишвили, которая заявила, что то, что произошло в Тбилиси, абсолютно неприемлемо.