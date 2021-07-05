У Тбілісі через протести скасували ЛГБТ-марш. У сутичках постраждали журналісти

У Тбілісі спалахнули безлади за участю противників запланованої на вечір 5-го липня на центральному проспекті Руставелі ходи ЛГБТ-спільноти.

Про це повідомляє «Радіо Свобода».

Внаслідок безладів постраждали журналісти «Радіо Свободи» Торніке Мандара та Дато Коридзе. Про затримання людей, які спровокували зіткнення, як і про загальну кількість постраждалих, не повідомляється. Місцеві ЗМІ повідомили про напади на журналістів у будівлі парламенту Грузії. Видання пишуть про причетність до сутичок представників ультраконсервативних та радикальних рухів.

У міністерстві внутрішніх справ країни в зв’язку з атаками на репортерів повідомили, що розпочато розслідування за двома статтями Кримінального кодексу – про незаконне перешкоджання журналістам та про насильство.

Посольство США засудило ситуацію під час протесів. «Участь у мирних зібраннях — це право людини, гарантоване Конституцією Грузії. Насильство просто неприпустимо і не може бути виправданим. Ті, хто підбурює, або погрожує насильством або вчиняє насильницькі дії, мусить переслідуватися по закону», — йдеться у заяві. Посольство закликало владу Грузії та правоохоронні органи провести швидке та неупереджене розслідування.